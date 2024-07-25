Kavak Apartmanı Davasında Tutukluluk Hali Devam Ediyor

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 26 kişinin yaşamını yitirdiği Kavak Apartmanı davasının yedinci duruşması dün yapıldı. Mahkeme heyeti, dönemin Nurdağı Belediye Başkanı AK Partili Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen'in tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklardan şantiye şefi Serdar Çelebi Köse hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. Apartmanda yakınlarını kaybeden Halil Okyay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Tüm sorumluların gereken ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan Kavak Apartmanı da yıkıldı. İlk 3 katının üzerine çöken apartmanda 26 kişi yaşamını yitirdi.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede dönemin AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen yedinci duruşmaya sanıklar Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Diğer sanıklar Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan ise duruşma salonunda hazır bulundu. Kavak Apartmanı enkazından yakınlarını kaybedenlerin ailelerinin katıldığı duruşmaya sanık Serdar Çelebi Köse ise katılmadı.

Ara karar açıklandı

Mahkeme heyeti Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen'in tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıklardan şantiye şefi Serdar Çelebi Köse hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı 9 Ekim 2024 tarihine erteledi.

Kavak Apartmanı'nda kuzenini, kuzeninin eşini ve onların iki kızlarını kaybeden Halil Okyay, duruşmayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Okyay, "7 duruşmadır sanıklar birbirini suçluyor. Binanın yerini bile bilmeden sahte evrakları imzaladığını itiraf eden şantiye şefi Serdar Çelebi Köse ise hala yakalanamıyor. Müteahhitler Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen'in tutukluluğunun devam etmesini olumlu görüyoruz ama tüm sorumluların gereken ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.