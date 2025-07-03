Kavaklı'da Haşereyle Mücadele

Kavaklı beldesinde kene ve sineklere karşı ilaçlama çalışması devam ediyor.

Kavaklı Belediyesi park ve bahçeler birimi ekipleri, beldedeki yağmur kanalları, fosseptik çukurları, dere yatakları ile durgun sular ile cadde ve sokakları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kene ve sineklere karşı ilaçlama çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Sinek ve kene oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran İn, çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini kaydetti.

Hasat kontrol çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden buğday hasadını takip ediyor.

Dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöverin hasat ettiği tarlaları inceleyen ekipler, biçerdöver operatörleri ile üreticilere bilgi veriyor.

Öte yandan ekipler, hasat sırasında oluşabilecek olası yangınlara karşı alınan tedbirleri kontrol ediyor.

13. Geleneksel Gençlik Festivali yapılacak

Pınarhisar ilçesinde 13. Geleneksel Gençlik Festivali yapılacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, 4-7 eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalde çok sayıda sanatçının sahne alacağını belirtti.

Festivalin her yıl sabırsızlıkla beklendiğini ifade eden Talay, Pınarhisar Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festivale tüm vatandaşları festivale davet etti.

Festivalde, Blok 3, Emircan İğrek, Ece Seçkin ve Semicenk sahne alacak.