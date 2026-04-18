Kavşakta Minibüs Yayaya Çarptı

BARTIN'da kavşakta sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün çarptığı yaya yaralandı. Aracın altında kalan C.A., itfaiye ekibi tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Amasra yolu Arıt kavşağı mevkisinde meydana geldi. Market önünden minibüsüyle geri manevra yapıp çıkan sürücü, aracın arkasından geçen yayayı fark etmedi. Minibüsün çarptığı yaya C.A., aracın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin aracın altından çıkardığı yaralıya, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı yaya C.A., sağlıkçılar tarafından sevk edildiği hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.