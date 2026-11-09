Kavuncu 120 milyar dolara kadar kayıp iddiasıyla görevden alma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Kavuncu 120 milyar dolara kadar kayıp iddiasıyla görevden alma çağrısı yaptı

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Kavuncu 120 milyar dolara kadar kayıp iddiasıyla görevden alma çağrısı yaptı
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İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, AK Parti'nin fon kriziyle mücadele edemeyeceğini savunarak sorumluların görevden alınmasını istedi. Uzmanların 120 milyar dolara kadar kayıptan bahsettiğini belirten Kavuncu, listeyi kamuoyuyla paylaşmalarını ve yeni kurumsallaşmayı istedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, AK Parti'nin fon kriziyle mücadele edemeyeceğini savunarak, "Bahsi geçen kurumlardaki bütün sorumlular görevden alınmalıdır. Suçlu olanlar acilen yargı önüne çıkarılmalıdır. Heybedeki büyük turpları çıkarın ve bahsi geçen listeyi kamuoyuyla paylaşın. Millet bu hırsızların kim olduğunu net olarak duymalı ve anlamalı. Ayrıca Takasbank, MKK, BDDK, SPK ve Türkiye Varlık Fonunu kapsayan yeni bir kurumsallaşma şarttır. Yeni ilave tedbirler ve güvenlik mekanizmaları oluşturulmalıdır" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine ilişkin, "Bu bütçe AK Parti iktidarının son bütçesi olacaktır. 2028 bütçesinin uygulamasını yapacak olan iktidar, AK Parti iktidarı olmayacak. Bir tek virgülüne, noktasına dokunamadığımız bir bütçeyi konuşuyoruz. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı bu bütçenin sahibi ancak kendisi bütçeyi savunmak için TBMM'ye tenezzül edip uğramıyor. Onu örnek alan bakanları da aynı tavır içerisindeler" dedi.

Kavuncu, "Adalet Bakanı kendisine yöneltilen hiçbir soru önergesini cevaplamıyor. Fon krizinin bu ülkeye maliyeti çok yüksek. Uzmanlar 120 milyar dolara kadar bir kayıptan bahsediyor. Böyle bir ortamda sanki fon krizi hiç yaşanmamış gibi TBMM'ye bütçe getiriyorsunuz ve bu bütçeyi revize etme ihtiyacı bile duymuyorsunuz. Dolayısıyla gelen bu bütçe, sağlıksız bir bütçedir" diye konuştu.

"FON VURGUNUNUN SİYASİ AYAĞI VAR"

Kavuncu, fon krizine ilişkin, "Yaşananlara kriz diyorlar ancak bunun doğru ifadesi vurgundur. Adalet Bakanı organize suç olduğundan bahsetmiştir. Süreç içinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski bir bakanın tutuklandığını gördük. Bakın bütün bunlar hafife alınacak bir durum değildir. Soygunun siyasi ayağı vardır, bürokratik ayağı vardır. 15 Temmuz'un siyasi ayağının araştırılmasını istediğimizde, bu konudaki taleplerimiz Cumhur İttifakı'nın MHP ve AK Parti'nin oylarıyla reddedilmişti. Aynı tavrı fon yolsuzluğunda da görüyoruz. Buradaki direnci tabii anlıyoruz. Çünkü bu yolsuzlukta AK Partili isimler var" ifadesini kullandı.

Kavuncu, "AK Partili bir isim, bu suçlamayla tutuklandıysa demek ki ortada bir örgüt var. Şimdi soruyoruz: Bu örgütün başı kimdir? Bu örgütün organizasyon şeması nasıldır? Bu örgütün üyeleri kimlerdir? Bu örgütün üst yönetim kadrosunda kimler vardır? Bu örgüte AK Parti içinden başka üyeler dahil midir? Aslında bizim anladığımız şu: İktidar içerisinden bir grup, bir suç örgütü kurmuştur. Bir başka soru da şudur: Ortada örgütlü bir suç varsa bunu aylarca neden izlediniz? Gözaltına alıp serbest bıraktığınız kişileri tekrar neden gözaltına aldınız? Bıraktığınız kişiler bu süreçte acaba hangi delilleri karartılmasına göz yumdular?" diye sordu.

"OLUŞTURULMUŞ BİR KAST SİSTEMİ"

"Bu ülkede biliyorsunuz bir normal vatandaşlar bir de imtiyazlı vatandaşlar var" diyen Kavuncu, "Premium vatandaşlar ise bunların bir üst versiyonu. Bunların üstünde AK Parti'nin yaratmış olduğu çok önemli kişilik denilen VIP bir başka grup var. Bu AK Parti'nin yaratmış olduğu bildiğiniz bir kast sistemi. En altta alnının teriyle çalışan, kanunlara riayet eden normal vatandaş var. Buradan yukarı çıktıkça sayı azalıyor. Sayının azalmasıyla hizmet kalitesi de artıyor. Burada sınıf atlama şansı yok. İşte AK Parti Türkiye'si tam olarak budur, oluşturulmuş bir kast sistemidir" dedi.

AK Parti'nin fon vurgunuyla mücadele edemeyeceğini savunan Kavuncu, "Bahsi geçen kurumlardaki bütün sorumlular görevden alınmalıdır. Suçlu olanlar acilen yargı önüne çıkarılmalıdır. Geri ödemeleri sadece gönüllü iadelere dayandıramazsınız. Bunu millet kaynaklarından da karşılayamazsınız. Yurt içinde ve yurt dışında suçla elde edilen ne kadar varlık varsa el konulmalı, elde edilen girdiyle bu zararlar karşılanmalıdır. Heybedeki büyük turpları çıkarın ve bahsi geçen bu listeyi kamuoyuyla paylaşın. Millet bu hırsızların kim olduğunu net olarak duymalı ve anlamalı. Ayrıca Takasbank, MKK, BDDK, SPK ve Türkiye Varlık Fonunu kapsayan yeni bir kurumsallaşma elbette ki şarttır. Yeni ilave tedbirler ve güvenlik mekanizmaları oluşturulmalıdır" ifadesini kullandı.

Kavuncu, "Bu ülkenin bütün bu sıkıntılardan kurtulması aslında tek bir karara bağlı. Kamu ihale mevzuatının değiştirilmesi, imar rantlarıyla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması ve Siyasi Ahlak Yasası'yla siyasetçilerin mal varlığının şeffaflığı" dedi.

Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çarşamba günü grup toplantısını Antalya'da yapacağını belirtti.

Kaynak: ANKA
Buğra KavuncuİYİ PartiAK PartiPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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