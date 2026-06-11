Kaya\'dan Kızılay Mesajı

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kurumun yardımseverliğin, kardeşliğin ve vicdanın en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu belirtti.

Kaya, mesajında, insanlık tarihinin en köklü yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kızılayının, milletin merhametini, dayanışma ruhunu ve paylaşma kültürünü dünyaya taşıdığını vurguladı.

Kızılayın kurulduğu günden bu yana savaş, afet, salgın ve her türlü zor zamanda hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını hatırlatan Kaya, kurumun yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında insanlığın umudu olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Kızılayın gönüllülük esasına dayalı yapısıyla toplumdaki dayanışma kültürünü güçlendirdiğine dikkati çeken Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kızılay, sadece bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerini yaşatan güçlü bir vicdan hareketidir. Bu anlamlı günde, özveriyle görev yapan tüm Kızılay çalışanlarını ve gönüllülerini tebrik ediyor, insanlık için gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca geçmişten bugüne Kızılaya emek vermiş, katkı sağlamış tüm hayırseverleri ve gönüllüleri rahmet ve minnetle anıyorum. Türk Kızılayının bundan sonra da aynı azim, kararlılık ve insan sevgisiyle çalışmalarını sürdüreceğine olan inancım tamdır."