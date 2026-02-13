Kaya, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Kaya, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

13.02.2026 09:39
Fatma Betül Sayan Kaya, 2025 Yılın Kareleri fotoğraf oylamasında tercihlerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını tercih eden Kaya, "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını seçti."

"Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçen Kaya, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafına oy verdi."

"Anadolu Ajansı her zaman doğru haberciliğin adresi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafların yaşanan zulmü gözler önüne serdiğini söyledi.

Milyonlarca insanın yaşadığı acıyı yansıtan etkileyici fotoğraflar olduğunu vurgulayan Kaya, "Seçtiğim fotoğraftaki çocuğun yüzündeki o acı dolu ifade beni en çok derinden etkileyen oldu." dedi.

2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları kotası için çalışan paralimpik milli yüzücü Melda Kolayca'nın yer aldığı fotoğrafın da dikkat çekici olduğunu belirten Kaya, sporcunun kota almasını diledi, engelli sporcuları desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde oy verdiği, Ankara'daki sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuğu sırada çekilen fotoğrafa da değinen Kaya, kentte son yıllarda altyapıya yeterli yatırım yapılmadığını, belediyecilikte büyük bir geriye gidiş yaşandığını vurguladı."

Kaya, Muğla'nın Milas ilçesi Çomakdağ köyünde renkli giyim kuşamlarıyla 500 yıllık geleneği yaşatan kadınların yer aldığı fotoğrafın da çok etkileyici olduğunu belirtti.

İşini en iyi şekilde yapan, hayatı ve gerçekleri fotoğraf aracılığıyla yansıtan tüm fotoğraf sanatçılarını, basın emekçilerini tebrik eden Kaya, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı dünyadaki gerçekleri, bütün dünyaya objektif şekilde yansıtan çok kıymetli bir kuruluşumuz. Bir siyasetçi olarak, haberleri doğru kaynaklardan takip etmenin önemini çok iyi biliyorum. Anadolu Ajansı her zaman doğru haberciliğin adresi olduğu için bütün emekçilerine, çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.