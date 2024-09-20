Kayacan Holding’den Girişimcilik Desteklerine Hız - Son Dakika
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Kayacan Holding’den Girişimcilik Desteklerine Hız

Kayacan Holding’den Girişimcilik Desteklerine Hız

Kayacan Holding, 2030'a kadar 100 startup'a 10 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.

20.09.2024 12:16
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TELEKOMÜNİKASYON, yapay zeka, e-ticaret ve dijital iş modelleri gibi birçok alt sektörde bulunan Kayacan Holding; sağlık, blockchain, enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji alanlarında girişimlere destek veriyor. Şirket, teknoloji geleceğini şekillendirmeyi ve girişimcilik ekosistemine kalıcı bir değer katmayı amaçlıyor. Türkiye'yi inovasyon merkezi haline getirme vizyonuyla yola çıktığını belirten Kayacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan; yerel girişimlerin globalde söz sahibi olması için şimdiye kadar 15 girişime yatırım yapıldığını, 2030 yılına kadar ise 100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Şirket hedefinin dünya çapında teknoloji liderleri yetiştirmesi olduğunu ifade eden Ulaş Kayacan, "Kayacan Holding, geniş bir yelpazeyle sektörde faaliyet gösteriyor. Öncelikle telekomünikasyon, mobil iletişim ürünleri, yapay zeka, blockchain gibi teknoloji ağırlıklı şirketlerimiz var. Hepsinin verimliliklerini artırmak ve daha efektif yönetmek için Kayacan çatısı altında bir araya getirdik. Genç dinamik bir ekibiz. Ben ve kardeşlerim hepimiz genç jenerasyon olduğumuz için gençlerin dilinden çok iyi anlıyoruz. Kayacan Ventures şirketi ise, 2 yıldır faaliyette. Şimdiye kadar 15 civarında startup yatırımı yaptık. 2030 yılına kadar da 100 tane startup, toplamda 10 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız Türkiye'deki teknolojik girişimcilik ekosistemine destek vermek ve oyun değiştirici teknolojileri bulmaktır. Dünya'da Türkiye'yi bir söz sahibi yapmak adına tuzumuz olursa çok mutlu oluruz. Pırıl pırıl gençlerimiz var, onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

'GENÇLERİ YURT DIŞINA AÇIYORUZ, YURT DIŞINDA YATIRIM BULMALARI İÇİN DESTEK OLUYORUZ'

Holding bünyesinde bulunan şirketlerin girişimcilere verdiği desteklere değinen Kayacan, "Odağımızda bütün dünyayı sarsan yapay zeka, blockchain, siber güvenlik, kuantum teknoloji, derin teknoloji ve yüksek teknolojiler var. Yakın zamanda hepimizin de şahit olduğu çok sayıda haberler duyuyoruz. Bu nedenle, yeni dünyanın interneti hatta bir söyleme göre yeni dünyanın elektriği olan yapay zekaya çok odaklanmış durumdayız. Yapay zeka maalesef Türkiye'de popülizme, magazine ya da komplo teorilerine kurban gidiyor. Kayacan Ventures olarak 2030 yılına kadar 100 tane startup, toplamda 10 milyon dolar yatırım yapma kararı aldık. Bünyemizdeki şirketlerimizde çok sayıda üretim, mentorluk ve pr desteği veriyoruz. Gençleri yurt dışına açıyoruz, yurt dışında yatırım bulmaları için destek oluyoruz. Aslında 2-3 yıl sonra gelecekleri noktayı biz 2-3 ayda getirmeye gayret gösteriyoruz. Zaman çok değerli. Vakit nakit değildir, vakit hayattır. Nakitle vakit satın alınmayacağı için onun için süreçlerini kısaltıyoruz, hızlarını arttırıyoruz" diye konuştu.

'YAPAY ZEKAYI KULLANMIŞ YÖNETİCİLER VE ÇALIŞANLAR ŞİRKETLERDE BÜYÜK BİR GELİŞİM SAĞLAYACAK'

Yapay zeka konusunda daha radikal kararlar alınması gerektiğini söyleyen Kayacan, "Endüstri 4.0 ile 5.0 arasında 10 yıl var ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde Endüstri 6.0'a geçeceğiz gibi gözüküyor. Türkiye'de 700 – 800 civarında anonim şirket var. Bunların yarısının aktif olarak yapay zekayı kullanmaları gerekiyor. Bu şekilde bir ekosistem oluşturulmalı. Yapay zekayı kullanmış yöneticiler ve çalışanlar şirketlerde büyük bir gelişim sağlayacak. Biz şirket olarak kadın istihdamında da çok iyi bir noktadayız. Çalışanlarımızın yüzde 65'i kadınlardan oluşuyor ve büyük bir kısmı halen home ofis çalışıyor. Yıl sonunda da çalışan sayımızı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yılın sonunda ise 2 milyar TL ciro yapmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar da 10 milyar TL ciro yapacak şekilde plan yaptık. Günümüzün normali kaostur ve belirsizliklerdir bu nedenle yarınki hedeflerimizi çok daha büyütebiliriz ve farklılaştırabiliriz. Ek olarak kendini aşmış, aykırı düşünen, sıra dışı ne kadar genç varsa beni bulsun. Ben onları çok iyi anlayan bir dost olurum ve onlarla beraber gerek yatırım gerek girişimde destek olmak isterim" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

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