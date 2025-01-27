Kayak Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Defnedildi

Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Muharrem Abban'ın cenazesi, memleketi Denizli'de defnedildi.
Abban'ın (23) cenazesi Erzincan'dan Denizli'ye getirildi.
Abban için Merkezefendi ilçesindeki Hilal Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Abban'ın yakınlarının yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, askeri erkan da katıldı.
Cenaze, namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ergan Kayak Merkezi'nde geçirdiği kaza sonucu 25 Ocak'ta hayatını kaybeden Abban'ın dün doğum günü olduğu öğrenildi.
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