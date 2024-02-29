Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı ve Hava Durumu - Son Dakika
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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı ve Hava Durumu

Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı ve Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Hakkari ve Kartalkaya'da kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetre olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı farklılık gösterdi. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.

29.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da 159, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 133, Ergan'da 130, Yalnızçam'da 62, Yıldızdağı ve Erciyes'te 50, Uludağ'da 48, Haserek'te 47, Kartepe ve Davraz'da 35, Ovacık'ta 30, Mersivan'da 24, Kop'ta 19, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Ilgaz'da 13, Gevaş'ta 9, Yıldıztepe'de 8 ve Murat Dağı'nda 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez29.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariP-21-1
KartalkayaP-110
SarıkamışP-126
PalandökenP-93
ErganP-73
ErciyesP-36
KartepeS813
UludağPB212
ÇambaşıAB-47
YıldıztepeP110
MersivanAB-105
YalnızçamP-244
IlgazAB010
Yıldız DağıP-110
ZiganaP-58
KopP-86
DenizliAB111
(S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA

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