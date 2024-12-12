Kayalıklarda Mahsur Kalan İki Köpek Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki köpek, İHH Alanya Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Karapınar Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda iki köpek mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İHH Alanya Arama Kurtarma ekipleri, çalışma başlattı.
Arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen tırmanışın ardından, köpeklerin bulunduğu alana ulaşıldı.
Hayvanlar, yaklaşık 100 metre yükseklikteki yerden ip yardımı ile indirildi.
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