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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 26 Kasım'da 9 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve 30 Kasım'da tutuklanan Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi.

Kayapınar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eş Başkanımız Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edilmiştir." denildi.

DEM Parti: İktidar, demokratik siyasetin önüne engel koyan tutumundan vazgeçmelidir

Tahliyeye ilişkin DEM Parti tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kayapınar Belediye Eş Başkanımız Cengiz Dündar 45 günlük haksız tutukluluğun ardından bugün tahliye edildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve hoş geldin diyoruz.

Halkın oylarıyla seçilen arkadaşlarımızın tutuklanarak görevlerini yapamaz hale getirilmesi yanlışta ısrardır. Bugün verilen tahliye kararı, yanlış karardan dönülmesi bakımından isabetli bir karar olmuştur.

Bizlerin ve halkın beklentisi seçilmişlerin görevlerinin başında olmasıdır. Bu nedenle haksız ve hukuksuz bir şekilde tutsak edilen tüm arkadaşlarımız vakit kaybedilmeden tahliye edilmelidir. İktidar ve yargı kurumları, demokratik siyasetin önüne engel koyan tutumundan vazgeçmelidir."