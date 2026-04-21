Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu.
İlçeye bağlı Taşlı köyünün Yatağan mezrasında dün akşam saatlerinde kaybolan Hakan Ç. için yakınları 112 Acil Çağrı merkezine kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi.
Bölgede dron destekli arama çalışmaları yürütüldü.
Çocuk, yakınları tarafından şehir merkezinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuk Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?