Kaybolan 2,5 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.
Kavuklar ile Böğecik köyleri arasında mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanda Suriye uyruklu ailenin kızı N.E.A. kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmalarında çocuk, kaldığı çadıra yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki çiftliğe ait alanda bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen N.E.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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