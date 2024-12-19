Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan 75 yaşındaki Abdullah Çanakçı'nın cansız bedeni bulundu.
Salacık Mahallesi'nde ikamet eden Çanakçı'dan haber alamayan yakınları 3 gün kayıp ihbarı yaptı.
Jandarma ve AFAD ekiplerince aranan Çanakçı'nın cansız bedeni, evinin yakınlarındaki arazide bulundu.
Çanakçı'nın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kaybolan 75 Yaşındaki Abdullah Çanakçı'nın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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