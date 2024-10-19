Kaybolan Öğrenciler Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaybolan Öğrenciler Bulundu

Kaybolan Öğrenciler Bulundu

Konya'da kaybolan iki 6. sınıf öğrencisi, arkadaşlarının evinde bulundu; evlerine dönemedikleri anlaşıldı.

19.10.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da okuldan geri dönmeyen ve kayıp olarak aranan 6'ncı sınıf öğrencisi N.D. (12) ve A.T. (12) adlı iki kız çocuğu, evlerine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki arkadaşlarının evinde bulundu. Çocukların, saat ilerlediği için evlerine dönemedikleri öğrenildi.

?Olay, dün Selçuklu ilçesinde yaşandı. Aynı okulda öğrenim gören N.D. ve arkadaşı A.T., sabah okula gittikten sonra ders bitiminde evlerine geri dönmedi. Çevrede arama yapan aileleri kızlarına ulaşamayınca Cumhuriyet Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, iki çocuğun okul ve mahalledeki arkadaşlarının ifadelerinden yola çıkarak, saat 03.00 sıralarında evlerine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi'nde arkadaşlarının evinde buldu. N.D. ve A.T.'nin polise, arkadaşlarının evinde otururken saatin ilerlemesi üzerine evlerine gidecek ulaşım aracı bulamadıkları için geri dönemediklerini söylediği öğrenildi. İki çocuk, ailelerine teslim edildi.

'KIZIM KAYBOLUNCA BAŞINA BİR ŞEY GELDİ DİYE ÇOK KORKTUM'

Kaybolan çocuklardan N.D.'nin babası M.A.D., korktuklarını belirterek, "Ülkemizdeki son kayıp olayları nedeniyle çok üzgünüz. Dün kendi kızım da kaybolunca çok korktum. İki arkadaş gezmek için çıkmışlar ama bir yetişkin gibi düşünemedikleri için gece geç saate kalınca evlerine geri dönememişler. Polisimizden yardım istemiştik. Allah Emniyet Müdürümüzden, Selçuklu İlçe Emniyet ekiplerimizden ve Çocuk Şube ekiplerimizden razı olsun. Kızımı sağ salim bana getirdiler" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Çocuk, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan Öğrenciler Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:40:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kaybolan Öğrenciler Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.