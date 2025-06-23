Kaybolan Zihinsel Engelli Çocuk Bulundu

BOLU'da, yaylada ailesiyle birlikte pikniğe gittikten sonra ormanda kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, 4 saatlik arama sonrası 10 kilometre uzaklıkta Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kütüklü Yaylası'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaylaya piknik yapmaya giden zihinsel engelli kız çocuğu, ormanda kayboldu. Kızlarını bulamayan ailenin ihbarı üzerine bölgeye Bolu ve Düzce'den AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından, kaybolan engelli çocuk yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde bulundu. Küçük çocuğun 10 kilometre boyunca ormandan yürüyerek köye geldiği öğrenildi. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER: Musa KESKİN/DÜZCE,