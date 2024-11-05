Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 83 yaşındaki kişi, köy yakınındaki tarlada arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.
Çıtak Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Hilmi Dağ'dan dün sabah saatlerinde haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AKUT, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi.
Dağ'ı bulmak için dün köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Köyün yakınındaki bir tarlada ekipler tarafından bulunan Dağ, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayıp 83 Yaşındaki Adam Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?