Kayıp 85 Yaşındaki Kadın Bulundu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki kadın, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

Yeşilbaşköy'de dün tarlaya gitmek için evinden ayrılan Emine P'nin evine dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları sonucu Emine P. bugün evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadın, sağlık kontrolü için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.