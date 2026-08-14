Kayıp Ali Cin'in Cesedi Bulundu
Osmaniye'nin Düziçi'nde kaybolan Ali Cin'in cesedi sulama kanalında bulundu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.
Ellek beldesindeki evinden dün ayrılan Ali Cin'in (66) geri dönmemesi üzerine yakınları kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Millet Bahçesi yakınlarında Cin'e ait otomobili bulan ekipler çalışmayı bu bölgede yoğunlaştırdı.
Bölgedeki sulama kanalında arama yapan ekipler, Cin'in cansız bedenini buldu.
Sudan çıkarılan ceset, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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