KENDİ İSTEĞİYLE EVDEN AYRILMIŞ
Eşi Şeref Alpat tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Arzu Alpat'a, Cide Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaşıldı. Arzu Alpat'ın kendisine ulaşan emniyet güçlerine kendi isteğiyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Alpat'ın Cide dışında başka bir yerde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mehmet SALMAN/ CİDE (Kastamonu),
Son Dakika › Güncel › Kayıp Arzu Alpat Bulundu - Son Dakika
