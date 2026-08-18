Kayıp Askerin Kalıntılarına Ulaşıldı - Son Dakika
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Kayıp Askerin Kalıntılarına Ulaşıldı

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İsrail ordusu, 1982 Lübnan Savaşı'nda kaybolan Yehuda Katz'ın ceset kalıntılarına ulaştı.

İsrail ordusunun, 1982 Lübnan Savaşı'nda kaybolan askerlerinden Yehuda Katz'ın cesedinin kalıntılarına ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ceset kalıntılarının Katz'a ait olduğunun tespit edilmesinin ardından İsrail ordusu, 1982 Lübnan Savaşı'nda kaybolan tüm askerlerinin cesetlerine ulaşmış oldu.

İsrail ordusunun Katz'a ait ceset kalıntılarına kısa süre önce ulaştığı ve yapılan testlerin sonuçlarının askerin ailesine bildirildiği aktarıldı.

Suriye güçleriyle 11 Haziran 1982'de yaşanan çatışmanın ardından savaş alanında 6 İsrail askeri geride kalmıştı. Diğer askerlerin ceset kalıntıları farklı zamanlarda İsrail'e teslim edilmişti.

Söz konusu çatışma, 8 saat sürmüş, 20 İsrail askeri ölmüş, onlarca asker yaralanmış, 6 asker ise kaybolmuştu.

İsrail ordusu, martta Lübnan'da işgale başladığı sıralarda, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da mezarlıkta kazı yapmış, görüntüler kameralara yansımıştı. İsrail'in, kayıp asker Katz'ın cesedini aradığı iddiası basına yansımıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Yehuda Katz, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Askerin Kalıntılarına Ulaşıldı - Son Dakika

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