Kayıp Çocuk Lokantada Bulundu

Kars'ın Selim ilçesinde 3 gündür haber alınamayan çocuk, il merkezindeki bir lokantada çalışırken bulundu.

İlçeye bağlı Koyunyurdu köyünde 22 Mart'ta evden habersiz ayrılan 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba'dan haber alamayan yakınlarının ihbarıyla arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, kent merkezindeki bir lokantada çalıştığı belirlenen ???????Ağbaba, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.