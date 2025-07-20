Kayıp Elçi Anvers Bienali'nde Sergileniyor - Son Dakika
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Kayıp Elçi Anvers Bienali'nde Sergileniyor

Kayıp Elçi Anvers Bienali\'nde Sergileniyor
20.07.2025 12:02
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Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın eseri, Anvers'te kamusal alanda sanatla buluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın "Kayıp Elçi/Lost Ambassador" adlı eseri, Belçika'nın Anvers kentinde düzenlenen "Art on Billboards" (Reklam Panolarında Sanat) temalı Bienal kapsamında tarihi Anvers Garı'nın etrafındaki kamusal alanda sergileniyor.

Anvers Çağdaş Sanat Müzesi'nde 19 Temmuz'da resmi açılışı yapılan "Onboards Biennale 25" kapsamında 100 eser, açık hava sergisiyle halkla buluştu.

Sanat eserlerinin kamusal alanda sergilenmesi, iletişime ve etkileşime geçerek yorumlanması yoluyla, sanatın günlük hayatın akışında yer edinmesini hedefleyen Bienal, Anvers sokaklarında halkın geçiş noktalarındaki panolarda yer alan eserlerle 28 Temmuz'a kadar sürecek.

Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın "Kayıp Elçi" adlı resminin bir edisyonu da, Edinburgh Üniversitesi, New York Modern Sanat Müzesi, Anvers Çağdaş Sanat Müzesi ve bir sanat yayınevinden akademisyen ve yetkililerin bulunduğu jüri tarafından, bu yıl sergilenen 100 çağdaş sanat eseri arasına seçildi.

"Kayıp Elçi" adlı eser, 1905 yılında inşa edilen, farklı mimari stilleri bir arada taşıdığı için tarihi ve sanatsal açıdan dünyanın en önemli tren garlarından biri olarak nitelendirilen tarihi Anvers Garı'nın etrafındaki bir panoda yer alıyor.

Eserin orijinal versiyonu ise, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bulunuyor.

Bienal'in hedefi, sanatı kamusal alanda etkileşimde tutmak

Anvers'te 2007'den bu yana 8 kez düzenlenen Bienal, kamusal reklam panolarını sanat ve izleyenler arasında bir etkileşim alanına dönüştürmeyi ve sosyal, çevresel, kültürel, kavramsal ve iletişimsel bağların günlük yaşamın akışı içinde sorgulanabilmesini amaçlıyor.

Bienal, farklı noktalara yerleştirilen eserlerle bu yıl da Anvers'i yoldan geçen insanlar için bir "sanatla karşılama mekanına" dönüştürmeyi hedefliyor.

?Prof. Dr. Ahmet Albayrak

Paris ve New York başta olmak üzere birçok yerde düzenlenen etkinliklere katılan ve çeşitli ödüller alan Albayrak, 2013 yılında Cite Des Arts'ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalarını sürdürdü.

New York'taki School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı olarak 2016 yılında, "Anemotaxis" adlı bir solo sergi, açık stüdyo etkinliği düzenledi.

Eserleri İstanbul Modern, Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, Moskova Modern Sanatlar Müzesi ve Cambridge Üniversitesi'nin yanı sıra Jamaika, Bangladeş, Belçika, İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Meksika, Rusya, Makedonya gibi çeşitli ülkelerde sergilendi.

Albayrak'ın "Ground Zero III" adlı video filmi geçen yıl Kolombiya'nın Bogotá kentinde düzenlenen Videograma Festivali'nde; bu yıl ocak ayında ise "Untitled" adlı eserlerinden biri Berlin'de, Kunstraum Kreuzberg'de gerçekleşen "Anonyme Zeichner" adlı sergide sergilendi.

Albayrak, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen deneysel sanat etkinliklerinden biri olan 28th Traverse International Encounters'a da "Anecumene 1.2" adlı videosuyla davet edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan eserleriyle 4 kez başarı ödülü alan Albayrak, yurtiçinde ve yurt dışında üniversitelerde ve çeşitli kurumlarda Türkiye'de sanat, kültür, görsel iletişim tasarımı, video ve film, sinema, fotoğraf, yeni medya sanatı, dijital sanat ve yapay zeka gibi alanlarda dersler, seminerler, konferanslar verdi. Bu alanlarda işler, eserler ve projeler üretti, yazılar yazdı, küratörlükler yaptı.

Albayrak, Merkez Bankası'nın küratörlüğünü ve sanat danışmanlığını da yürüttü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde dersler ve konferanslar vermeye devam eden Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesidir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayıp Elçi Anvers Bienali'nde Sergileniyor - Son Dakika

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