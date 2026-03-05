Kayıp İhtiyar Drone ile Bulundu - Son Dakika
Kayıp İhtiyar Drone ile Bulundu

05.03.2026 00:32
İzmir Tire'de kaybolan Hüseyin Kocamanoğlu, dron ile 5 km uzaklıkta tespit edilip sağ olarak bulundu.

İZMİR'in Tire ilçesinde kayıp olarak aranan Hüseyin Kocamanoğlu (87), evine 5 kilometre uzaklıkta termal dron kamerası ile tespit edilerek bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu anlaşılan Kocamanoğlu'nun dron ile tespit edildiği o anlar kameralara yansıdı.

Tire ilçesi Saruhanlı Mahallesi'nde oturan Hüseyin Kocamanoğlu'dan haber alamayan yakınları dün, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 25 jandarma, 10 AFAD, 3 TAKED personeli ve 1 termal dron ile arama çalışmaları başlatıldı. Kocamanoğlu'nun evinin çevresinde detaylı arama çalışması gerçekleştiren ekipler, termal dron kamerası ile yapılan aramalarda ısı kaynağı tespit etti. Bölgeye giden ekipler, Kocamanoğlu'nu evinden 5 kilometre uzaklıkta buldu. O anlar dron kamerasına yansıdı.

Genel sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen Kocamanoğlu, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Haber: Mustafa İÇ/İZMİR, -

Kaynak: DHA

