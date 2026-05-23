Kayıp İki Çocuk Bulundu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kayıp olarak aranan 2 çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen devriye faaliyetleri esnasında yol kenarında yürüyen E.K. ve B.D'nin yapılan sorgulamasında ailelerince haklarında kayıp ihbarı verildiği tespit edildi.

Çocuklar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ailelerine teslim edildi.