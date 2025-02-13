Kayıp İşçi Murat Yüzüak\'ın Cansız Bedeni Ormanda Bulundu

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kayıp olarak aranan Murat Yüzüak'ın (48) ormanda cansız bedeni bulundu. Bir fabrikada işçi olan Yüzüak'ın borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlenirken, R.G. ve M.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak'ın 5 Ocak'ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak'ın bulunması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Yüzüak'ın en son görüştüğü belirlenen R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda Murat Yüzüak'ın borçlu olduğu R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

Haber Selda Hatun TAN GEBZE(Kocaeli),