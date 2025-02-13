Kayıp İşçi Murat Yüzüak'ın Cansız Bedeni Ormanda Bulundu - Son Dakika
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Kayıp İşçi Murat Yüzüak'ın Cansız Bedeni Ormanda Bulundu

Kayıp İşçi Murat Yüzüak\'ın Cansız Bedeni Ormanda Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Murat Yüzüak'ın cansız bedeni ormanda bulundu. İş yerinde borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlenen Yüzüak'ın cinayetinde R.G. ve M.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2025 16:35  Güncelleme: 16:37
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kayıp olarak aranan Murat Yüzüak'ın (48) ormanda cansız bedeni bulundu. Bir fabrikada işçi olan Yüzüak'ın borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlenirken, R.G. ve M.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak'ın 5 Ocak'ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak'ın bulunması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Yüzüak'ın en son görüştüğü belirlenen R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda Murat Yüzüak'ın borçlu olduğu R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

Haber Selda Hatun TAN GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Gebze, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp İşçi Murat Yüzüak'ın Cansız Bedeni Ormanda Bulundu - Son Dakika

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