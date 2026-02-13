Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Barbaros Mahallesi'nde yaşayan İsmail Levent, 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Ailesinin güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunması üzerine UMKE, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.
Aşağı Çavundur ile Mahmutoğlan mahallelerinin kırsal alanlarında yürütülen çalışmalarda Levent'e ait bir ize rastlanamadı.
Kayıp İsmail Levent İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
