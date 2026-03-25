Kayıp Kangal Köpeği Vurulmuş Halde Bulundu

25.03.2026 10:01
Zonguldak'ta kaybolan Kangal köpeği 'Korsan', tüfekle vurulmuş olarak bulundu; fail tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sahibi Kurtuluş Göktay'ın kayıp ilanı verdiği Kangal cinsi köpeği 'Korsan' tüfekle vurulmuş halde bulundu. Köpek, veteriner kliniğinde tedaviye alınırken, hayvanı vurduğu belirlenen Muhammet Akçay (27) tutuklandı.

Olay, 22 Mart'ta, Ereğli ilçesi Kocaali Mahallesinde meydana geldi. Kurtuluş Göktay, 6 aylık Kangal cinsi Korsan isimli köpeğinin evin bahçesinde olmadığını fark etti. Akşam saatlerinde babası ile Korsan'ı aramaya çıkan Göktay, sosyal medyadan kayıp ilanı paylaştı. Kısa sürede dönüş alan Kurtuluş Göktay, köpeği bulunduğu Belen Yeni Mahalle'den almaya gitti. Köpeğinin yaralı olduğunu fark eden Kurtuluş Göktay, veterinere götürdü. Veteriner Hekim Hüseyin Demircan, vurulduğunu belirlediği köpeğin tedavisine başladı.

Av tüfeğinden çıkan saçmaların Korsan'ın ön ve arka sağ ayaklarına zarar verdiğini söyleyen Veteriner Hekim Hüseyin Demircan, "Maalesef gün geçmiyor ki tekrarlanmasın. Gönül ister ki hiç tekrarlamasın ama maalesef insanoğlu böyle. Köpeğimiz daha 6 aylık. Büyük olduğuna aldanmayın. Sakin bir köpek aslında. Arka sağ bacağına tüfek ile ateş edilmiş. Hem ön hem de arka sağ bacakta hasar var. Ameliyata alacağız. Antibiyotiklerini alıyoruz. İnşallah eski sağlığına kavuşturmaya çalışacağız. Ama biz artık böyle vakaları görmek istemiyoruz. Onlar için de bizim için de çok zor bir olay. İnşallah güzel olacak diye de düşünüyoruz" dedi.

Korsan'ın sahibi Kurtuluş Göktay ise "Biz gece Korsan'ın olmadığını fark ettik. Babam ile beraber iki araba çıkarak aradık. İlan paylaştık. Bir vatandaş aradı ve olayı gördüğünü söyledi. Arabaya binerek gittim. Orada o an ne olduğunu anlamadık. Köpeğimi aldığım gibi Hüseyin ağabeyin yanına getirdim. Sonra araştırınca da adamın vurduğunu öğrendik. Vuran kişi de yakalandı. İşlemleri başladı. Av tüfeği ile vurmuş" diye konuştu.

Öte yandan Göktay'ın ihbarı üzerine Korsan'ın vurulması ile ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri, av tüfeği ile Korsan'ı yaralayan kişinin Muhammet Akçay olduğunu öğrendi. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Akçay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

