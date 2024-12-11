Kayıp Kardeşin Peşinde Suriyeli Türkmen - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayıp Kardeşin Peşinde Suriyeli Türkmen

2012'de kaybolan kardeşini arayan Dedeoğlu, yıllardır süren belirsizlikle mücadele ediyor.

11.12.2024 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıp kardeşini arayan Suriyeli Türkmen'in dramı

Suriyeli Türkmen vatandaş: "Biz Osmanlı torunuyuz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeli Türkmen vatandaş 2012 yılında Esed rejimi döneminde asker olarak görev yapan ve hala kaybolan kardeşini arıyor.

Suriye'de çıkan iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a yerleşen Cuma Musa Dedeoğlu, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesinde yaşıyor. Suriye'deki iç savaştan kaçarak "vatanım" dediği Türkiye'ye gelmek zorunda kalan Dedeoğlu, 2012 yılında Esed rejimi döneminde kaybolan kardeşini aramaya devam ediyor.

O dönemde Suriye ordusunda asker olarak görev yapan kardeşinden bir daha haber alınamadığını anlatan Dedeoğlu, kardeşinin tutuklu olabileceği ya da hala hayatta olabileceği ihtimaliyle umudunu kaybetmeden her yerde izini sürdüğünü söyledi.

"Onun hayatta olup olmadığını bilmiyorum ama bir haber almayı dört gözle bekliyorum," diyen Dedeoğlu, yıllardır süren belirsizliğin ailesini derinden etkilediğini ifade etti.

Suriye'nin Baas rejiminden kurtulmuş olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Dedeoğlu, "Kendi topraklarımızda özgürlüğü görmek istiyoruz. Ancak kardeşimin yokluğu, bu sevincimizi gölgeliyor," diye ekledi.

Osmanlı torunu olduğunu söyleyen Dedeoğlu, "Bizim esas kökümüz Türkiye'den gitme ve biz Osmanlı torunuyuz. Oradan gelme nedenini biliyorsunuz sağ olsun Türkiye bize kucak açtı. Kahramanmaraş'a geldik yerleştik. Herkes yardımcı da oldu, cumhurbaşkanı da teşekkürler. Bütün insanlar bize destek oldu. Ben burada Suriyelilere ekmek dağıtım işini yapıyorum" dedi.

Kardeşinin 12 yıldır kayıp olduğunu ifade eden Dedeoğlu, "Benim kardeşim Esed döneminde askerdi ve 2012 yılında kardeşimi Türkmen olduğu için kaybettiler. Aynı zamanda kendisi gibi 38 kişinin de kaybolduğunu öğrendim. Kardeşimin yerini öğrenmek için gittiğimde beni öldürmekle tehdit ettiler. 1 yıl kadar kaldım ve aradım ama bulamadım. Adı Muhammed Musa Dedeoğlu. Ceza evinde olma ihtimali var ama öldürülme ihtimali de var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, İnsan Hakları, Esed Rejimi, Esed Rejimi, Güncel, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Kardeşin Peşinde Suriyeli Türkmen - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Baas Partisi Çalışmalarını Askıya Aldı Baas Partisi Çalışmalarını Askıya Aldı
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 23:50:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp Kardeşin Peşinde Suriyeli Türkmen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.