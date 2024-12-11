Kayıp Prof. Dr. Orhan Ekren İçin Destek Aranıyor - Son Dakika
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Kayıp Prof. Dr. Orhan Ekren İçin Destek Aranıyor

Londra'da kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren için polis halktan yardım istedi. Son görüldüğü yer Camden Lock.

11.12.2024 18:16
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Londra Metropolitan Polisi, 26 Kasım'da kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren'in bulunması için halktan destek talebinde bulundu.

Londra Polisinden yapılan açıklamada, 26 Kasım'da en son Camden Market bölgesindeki kanal kıyısındaki Camden Lock civarında görülen Ekren için endişelerin arttığı belirtildi.

Ekren'in üzerinde koyu renk kıyafet ve siyah sırt çantası olduğu kaydedilen açıklamada, çantanın, Ekren kaybolduktan bir gün sonra kanal çevresinde bulunduğu ifade edildi.

Polisin o akşam bölgede ya da kanaldaki teknelerde bulunan kişilerle konuşmak istediği belirtilen açıklamada, bilgi sahibi olanların 101'i aramaları istendi.

Ekren'i görenlerin ise acil yardım hattı 999'u araması çağrısı yapılan açıklamada, Londra Metropolitan Polisinin sitesinde Ekren'in fotoğrafı ve kanal kıyısında bulunan çantanın fotoğraflarının yer verildiği bilgisi paylaşıldı.

Kayıp Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, AA muhabirine, eşinin kişisel işleri için Londra'ya gittiğini, öğleden sonra ise kaybolduğu saatlere kadar Camden Lock bölgesindeki bir mekanda oturduğunu anlattı.

Ekren, eşinin kaybolduğu bölgeden geçen kanalda iki kez arama yapıldığını ancak bir sonuca ulaşılamadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Londra, Güncel, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Prof. Dr. Orhan Ekren İçin Destek Aranıyor - Son Dakika

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