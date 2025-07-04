Kayıp Turgut Güneş'in Cesedi Bulundu

Konya'nın Altınekin ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi arazide bulundu.
Dedeler Mahallesi'nde yaşayan Turgut Güneş'ten (40) yaklaşık bir haftadır haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Polis ve jandarma ekipleri, Güneş'in bulunması için arama çalışması başlattı.
Ekipler, Güneş'in cesedini Selçuklu ilçesi Sulutas Mahallesi'ndeki arazide buldu.
Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.???????
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