Kayıp Uğur Çalışkan İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Hatay’ın Antakya ilçesinde 19 Şubat’tan bu yana kayıp olan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’ı arama çalışmaları, 87’nci günde yeniden başlatıldı. Ağabeyinin sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısının ardından harekete geçen ekipler, kıyafetlerinin bulunduğu bölge başta olmak üzere geniş alanda yeniden arama çalışması yürüttü.

Çalışmak için Van’dan Hatay’a gelen Uğur Çalışkan, kuzenleriyle birlikte kaldığı Serinyol Mahallesi’ndeki apart otelin ikinci katındaki odadan, iddiaya göre gece saatlerinde pencere yoluyla dışarı çıktı. Bir süre sonra binanın dış cephesine tırmanarak yeniden odaya girmeye çalıştığı görülen Çalışkan’ın başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Sabah saatlerinde genç adamın odada olmadığını fark eden yakınları, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince durumu polis ekiplerine bildirdi.

KIYAFETLERİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Kayıp ihbarının ardından bölgede jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 7’nci gününde Serinyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda Çalışkan’a ait olduğu değerlendirilen kıyafetler bulundu. Ancak geçen 87 güne rağmen genç adama ait başka bir ize ulaşılamadı.

AĞABEYİNDEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Uğur Çalışkan’ın ağabeyi Tarık Çalışkan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye seslenerek yardım istedi. Kardeşinden aylardır haber alamadıklarını belirten Çalışkan, “Biz karanlıktayız. Lütfen bize bir ışık olun. Ormandaysa neden bulunamadı, şehirdeyse neden tespit edilemedi? Bir aile perişan durumda” ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hatay Valiliği koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü belirterek gerekirse JASAT ekiplerinin de görevlendirileceğini açıkladı. Bakan Çiftçi mesajında, “Süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin” dedi.

73 PERSONELLE YENİDEN TARAMA YAPILDI

87’nci günde yeniden başlatılan çalışmalara 24 AFAD personeli, 35 jandarma personeli ve 14 sivil toplum kuruluşu gönüllüsü katıldı. Ekipler, Fırnız Yaylası çevresinde ilk ayak izi olduğu değerlendirilen noktalar ile vadi ve dağlık alanlarda detaylı tarama gerçekleştirdi. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.