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Filmlere konu olacak yüzük hikayesi, kayıp yüzük 20 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Filmlere konu olacak yüzük hikayesi, kayıp yüzük 20 yıl sonra ortaya çıktı

Sivas'ın Zara ilçesinde nişan yüzüğünü lavaboya düşürüp kaybeden kadın, 20 yıl sonra ilginç bir serüvenin ardından yüzüğüne yeniden kavuştu. Yüzük, Zara Belediyesi çalışanları tarafından kanalizasyon temizliğinde bulundu. İşçiler, yüzüğün sahibini bulmak için çaba sarf etti ve sonunda yüzüğün sahibi olan Sibel Kurt ile iletişime geçti. Yüzük, daha sonra bir kuyumcuya satılarak ihtiyaç sahibi bir aileye yardım edildi. Kurt, yüzüğün bulunması karşısında şaşkınlığını dile getirerek, yüzüğün 20 yıl önce kaybolduğunu ve umutlarını kestiklerini söyledi. Eşi Osman Kurt ise yüzüğün bulunması karşısında inanamadığını ifade etti.

Filmlere konu olacak yüzük hikayesi, kayıp yüzük 20 yıl sonra ortaya çıktı
23.01.2024 - 23:11,
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Filmlere konu olacak yüzük hikayesi, kayıp yüzük 20 yıl sonra ortaya çıktı

Sivas'ın Zara ilçesinde nişan yüzüğünü lavaboya düşürüp kaybeden kadın, 20 yıl sonra ilginç bir serüvenin ardından yüzüğüne yeniden kavuştu, ortaya filmlere konu olacak bir yüzük hikayesi çıktı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde nişan yüzüğünü lavaboya düşürüp kaybeden kadın, 20 yıl sonra ilginç bir serüvenin ardından yüzüğüne yeniden kavuştu, ortaya filmlere konu olacak bir yüzük hikayesi çıktı.

Sivas'ın Zara ilçesinde duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. İlçede yaşayan Sibel Kurt evinde temizlik yaptığı sırada nişan yüzüğünü suya düşürdü. Bu durumu fark edemeyen Kurt, kirli suyu da tuvalete boşalttı. Boşalttığı esnada durumu fark eden Kurt, durumu kocası Osman Kurt'a anlattı. Yapacak bir şeyin olmadığını belirten Osman Kurt, eşini üzülmemesi için teselli etti. Aradan yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra nişan yüzüğü Zara Belediyesi çalışanları tarafından kanalizasyon temizliğinde bulundu. İşçiler evden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kanalizasyondan atıklarda buldukları yüzüğün içerisinde yazılı olan "Osman Kurt" isminden yola çıkarak yüzüğün sahibini aramaya başladı. Kurt, kendilerini arayan işçilere inanmadı. Yüzüğün 20 yıl sonra ortaya çıkacağına ihtimal vermeyen Kurt kendisine şaka yapıldığını düşünerek yüzüğü istemedi. İşçiler yüzüğü parasını hayır işinde kullanılmak üzere bir kuyumcuya satıldı. Yüzüğün parası ihtiyaç sahibi bir aileye teslim edildi. Kurt konuyu eşiyle paylaştı. Eşinin talebi üzerine giderek kuyumcuya satılan yüzüğü gördüğünde şaşkına döndü. Yüzüğün 20 yıl önce kaybolan yüzük oyduğunu anlaşıldı.

Umutlarını kesmişlerdi

Sibel Kurt, yüzüğün bulunamayacağını düşündüklerini ve bu nedenle umutlarını kestiklerini ifade ederek, "2003 yılında başka bir evde oturuyordum. Evi yer suyuyla siliyordum. Yüzüğüm suyun içine düşmüş fark etmedin, suyu lavaboya döktüm yüzükte gitti. Bulunmaz diye umudumuzu kestik. İşçiler mazgalları temizlerken bulmuşlar. Haberi bize geldi. Çıkmaz diyorduk. Çıkınca sevindik. Takıyorum şuanda. Yüzüğümü çamaşır suyuyla iyice temizledim. Manevi değeri var. Yüzük gelince şaşırdık. İçinde ismimiz ve nişan tarihimiz yazılı, bizim olduğu öyle kesin belirlendi" dedi.

"Yüzük bulununca inanamadı"

Osman Kurt, yüzüğü yaklaşık 20 yıl sonra bulunduğuna inanamadığını belirterek, "Yüzüğün kaybolduğu gün hanım beni aradı. 'Yüzük lavaboya düştü' dedi. Dedim yağacak bir şey yok. Umudumuzu kestik. Aradan yaklaşık 20 sene geçti. Bir telefon çaldı. Açtım telefonu karşı taraftaki 'Ağabey senin yüzüğünü bulduk ' dedi. Bende benim yüzüğümün kaybolalı 20 sene oldu dedim. İmkansız benim olamaz dedim. Hanım 'gidip bakalım' dedi. Kuyumcuya gittik. Hanım hemen yüzüğü tanıdı. Baktı ki üzerinde Osman Kurt yazıyor. İnsan değişik duygulara katılıyor. Küçük bir yüzük 20 sene sonra tekrardan hanımın parmağına taktık" diye konuştu.

Belediye işçisi Sezer Kaleli, yüzüğü satıp parasını ihtiyaç sahibi bir aileye verdiklerini ifade ederek, " Arkadaşlarla kanal tıkandığı ihbarına gittik, kanalı açtık. Kanalın içindeki pisliği dışarı çektik. Ondan sonra arabanın içini boşaltmaya çöplük mevkiine gittik. Arabanın içini boşaltırken altın rengine bir şey gözümüze çarptı. Pisliği döktüğümüz yeri biraz kurcaladık. Bir tane altın yüzük çıktı. Temizleyip baktığımızda Osman Kurt yazıyordu. Araştırdık bulduk. Dedik ki 'Osman ağabey senin yüzüğünü biz bulduk' Osman ağabey o kadar zaman geçmiş ki yüzüğü bile hatırlamıyor. Yüzüğü sana verelim dedik. Sahibini bulamasaydık ihtiyaç sahibi birine verecektik. 'O zaman şekilde yapın' dedi. Yüzüğü bir kuyumcuya bozdurduk. Parasını ihtiyaç sahipli birine verdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Osman Kurt, Sivas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filmlere konu olacak yüzük hikayesi, kayıp yüzük 20 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika


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