Kayıt Dışı Ekonomiye Karşı Forum Başladı

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İstanbul'da, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kayıt dışılıktan kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine yönelik yenilikçi yaklaşımların ele alındığı, "Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Bilgi Paylaşımı Üçlü Forumu" başladı.

Beşiktaş'ta bir otelde yapılan etkinliğin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, kayıt dışı çalışanların oranının özellikle düşük gelirli ekonomilerde yüzde 90'lara kadar çıkabildiğini söyledi.

Alpkan, "Özellikle bizim coğrafyamızda, Avrupa ve Orta Asya'da, bir aradaki rakamların toplamına baktığımızda, bu kayıt dışılık oranının yüzde 20 olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok büyük bir oran. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlere, kayıt dışı istihdam ve çalışanlara karşı bir arada mücadele etmemiz gerekiyor. Bu kişiler sadece rakamdan ya da istatistikten ibaret değil, bir sosyal koruma eksikliği olduğunu gösteriyor, adil olmayan ücretler ve vasıfların geliştirilmesi için de fırsatların kısıtlanması anlamına geliyor. Kayıt dışılıktan resmi istihdama geçiş, bir tercih ya da seçenek değil, bir mecburiyettir. Çünkü bu sayede küresel ve sosyal adalet ve insan haysiyetine yaraşır çalışma koşulları herkes için tesis edilecek, kimse geride bırakılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin Türkiye'nin en önemli önceliklerinden olduğunu ve 20 yılda bir dizi tedbir alındığını belirten Alpkan, "Kapsamlı tedbirler sayesinde kayıt dışılık, kayıt dışı istihdamı azaltabildik ve 20 yıl önce yaklaşık yüzde 52'ler mertebesindeyken, bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 27 oranında. Tarımsal sektörleri çıkartırsak yüzde 20'nin altında, hatta yüzde 20'ler mertebesinde." dedi.

İzleme faaliyetleri ve kanunu uygulamak suretiyle karşılıklı ve çapraz denetim sistemleri oluşturduklarını dile getiren Alpkan, "Veri paylaşımını kamu kurumları ve finansal kuruluşlar arasında gerçekleştirdik. Kayıt dışılığın izinin sürülmesinde bu çok önemli. Finansal mali teşvikler de getirmek suretiyle, çalışanlarını kaydettiren ve sosyal güvenlik mevzuatına uyum sağlayan işverenlere de teşvik sağlama mekanizmalarına destek verdik." diye konuştu.

Kayıt dışılığın en yüksek olduğu sektörlere yönelik farklı spesifik projeler uyguladıklarını da vurgulayan Alpkan, en iyi uygulamaları belgelemek, zorlukları ele almak ve eyleme geçirilebilir tavsiyeleri formüle etme konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Paneller ve oturumlar

Avrupa ve Orta Asya'da kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye etkili geçiş yollarının tasarlanması ve teşvik edilmesine önemli katkılar sağlanması hedeflenen foruma, ILO Ülke Direktörü Yasser Hasan, Uluslararası İşveren Örgütü'nden Pierre Vincensini, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'ndan Anton Leppik, BM Kalkınma İşbirliği Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi Yeop Son'ın aralarında bulunduğu, farklı kurumlardan birçok temsilci katıldı.

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ilerlemeler ve zorluklar", "Dijital teknolojilerin kayıtlılığın desteklenmesi için kullanılması", "İşletmelerin ve işçilerin kayıt altına alınmasını desteklemek için sektörel yaklaşımlar" başlıklı paneller ve grup oturumlarıyla devam eden forum, yarın sona erecek.