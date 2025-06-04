Kayıtdışı İstihdam Sorunu ve Çözümler - Son Dakika
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Kayıtdışı İstihdam Sorunu ve Çözümler

Kayıtdışı İstihdam Sorunu ve Çözümler
04.06.2025 12:53
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TİSK Genel Sekreteri Koç, kayıt dışı istihdamın azaltılması ve nitelikli istihdam için reform gerektiğini belirtti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "Dünyada 2 milyardan fazla kişi, yani küresel iş gücünün yüzde 60'ından fazlası kayıt dışı çalışmakta. Kayıtlı istihdamı teşvik etmek için ücret dışı iş gücü maliyetlerinin azaltılması kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz." dedi.

Koç, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, Türkiye'nin işveren delegesi olarak Genel Kurula hitap etti.

Konferansın çalışma hayatına dair kapsayıcı politikaların sosyal diyalogla şekillendirildiği çok önemli bir platform olduğunu vurgulayan Koç, sosyal taraflar arasındaki iş birliğinin daha iyi bir gelecek inşa etmenin anahtarı olduğuna her zaman inandıklarını söyledi.

"Hem işverenlerimizi hem de çalışanlarımızı destekliyoruz"

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun bu yılki raporunun son derece kritik noktaya dikkat çektiğini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Rapor, istihdam, haklar ve büyümenin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguluyor. İşverenler olarak biz bu vizyonu destekliyoruz. Bunun ancak işletmelere nitelikli iş imkanı yaratma kapasitesi kazandırarak mümkün olabileceğine inanıyoruz. Üretken yatırımlar, rekabet edebilen işletmeler ve sürdürülebilir iş modelleri olmadan sosyal adaletten bahsedemeyiz.

İşverenler olarak çözümün bir parçası olmaya hazırız. İşletmelerin büyümesini desteklerken daha fazla insanın kayıtlı istihdama erişimi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. 'Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu'nun bir ortağı olarak, koalisyonun hedeflerine bağlılığımızı da sürdürüyoruz. Bu doğrultuda uyguladığımız beceri geliştirme ve dönüşüm programları ile hem işverenlerimizi hem de çalışanlarımızı destekliyoruz. Bu öncelikli alanlarda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile işbirliklerimizi de derinleştiriyoruz."

"Küresel işlerin yüzde 60'ı yapay zekadan etkileniyor"

Koç, dünyada 2 milyardan fazla kişinin bir başka ifadeyle küresel iş gücünün yüzde 60'ından fazlasının kayıt dışı çalıştığına dikkati çekerek, "Kayıtlı istihdamı teşvik etmek için ücret dışı iş gücü maliyetlerinin azaltılması kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Türkiye, 2022 yılında asgari ücret üzerinden alınan vergileri kaldırarak tarihi bir reform gerçekleştirdi. Bu başarı, hükümetimiz ve işçi konfederasyonlarımızla yürüttüğümüz etkili işbirliğimizin bir göstergesidir." diye konuştu.

Genç işsizliği ve iş gücü ile beceri uyuşmazlıklarının çok ciddi sorun teşkil ettiğini dile getiren Koç, şunları söyledi:

"Bugün dünya genelinde gençlerin yüzde 22'si ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Bu oran genç kadınlarda yüzde 28'e kadar çıkıyor. Bu nedenle, gençler ve kadınlara yönelik geleceğin becerilerine odaklanan eğitim programlarına büyük yatırımlar yapıyoruz. ILO'nun çalışması küresel işlerin yüzde 60'ının yapay zekadan olumlu veya olumsuz etkilenebileceğini ortaya koyuyor. Biz de işverenlere, daha verimli ve güvenli çalışma yaratmak üzere yeni teknolojileri benimsemelerinde destekler sağlıyoruz."

"Dönüşümler riskler kadar fırsatları da barındırıyor"

Koç, sosyal diyaloğu sade bir ilke olarak değil, güven inşa etmek için de önemli bir strateji olarak gördüklerini belirterek, bu kapsamda düzenledikleri "Ortak Paylaşım Forumu" ile işverenleri, çalışanları, hükümet temsilcilerini ve uluslararası paydaşları bir araya getirdiklerini anımsattı.

Küresel ekonominin büyük bir dönüşüm içinde olduğunu, teknoloji, iklim ve demografik değişimin iş gücünü yeniden şekillendirdiğinin altını çizen Koç, şöyle devam etti.

"ILO'nun da ortaya koyduğu üzere, iklim değişikliğinin 2030 yılına kadar 80 milyon işi ortadan kaldırabileceği bekleniyor ancak aynı zamanda, çalışmalar yeşil dönüşümün 100 milyon yeni iş yaratma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Yani dönüşümler riskler kadar, daha iyi iş fırsatları ve daha iyi çalışma koşullarını da barındırıyor. Biz inanıyoruz ki riskleri azaltmak, ortak bir kararlılıkla mümkün. Ben destekleri ve güçlü işbirlikleri için çalışma ve sosyal güvenlik bakanımıza ve işçi konfederasyonlarımıza teşekkür ediyorum. Sözlerimi tamamlarken, başta Gazze olmak üzere, dünyada yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden masum çocukları, kadınları ve sivilleri saygıyla anıyorum. Bu acıların en kısa sürede sona ermesini diliyor, çalışma hayatında daha adil ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye gönül veren herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Cenevre, Ekonomi, Güncel, Tisk, Tisk, Son Dakika

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