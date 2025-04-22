Kaymakam Akın, Koltuğunu Öğrencilere Devretti

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.
Kaymakam Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Avukat Mehmet Altun İlkokulu öğrencileri Yağız Sarıkurt ve Miray Avan'ı makamında ağırladı.
Makam koltuğuna oturan öğrenciler, ilçeyle ilgili hayallerini, projelerini dile getirdi.
Kaymakam Mustafa Akın ise anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların bayramını kutladı.
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