Kaymakam Bakır kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Kaymakam Bakır kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Bakır kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

02.12.2024 12:47
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Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Bakır ve Belediye Başkanı Demirbaş beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Karadana, Dedeler, Camili ve Mutlu mahallerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakır ve Demirbaş, sorun ve talepleri dinleyerek devletin sağladığı hibe destekleriyle ilgili bilgi aktardı.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Bakır, şunları söyledi:

"Köylerimizde vatandaşlarımızın bir üretim faaliyetinin içerisinde olması, değer üretmeleri ve burada hayatlarını kolaylaştıracak bir gelir elde etmeleri önemli. Köylerimizde süt üretimi konusunda bir kültür, bilgi ve birikimi var. Üretim gördükçe bizi mutlu ediyor. Meraları değerlendirmek, arazileri değerlendirmek çok önemli. Arzumuz sorunları yerinde tespit ederek, nasıl çözümler bulabileceğimiz üzerinde çalışmaktır."

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Demirbaş ise yaptıkları ziyaretler sırasında, vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini, isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Mahallerde incelemelerde bulunarak muhtarlardan bilgi alan Bakır, daha sonra Şehit Piyade Komando Er Resul Erdoğan'ın Karadana Mahallesi'ndeki annesi Elif Erdoğan'ı evinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde Kaymakam Bakır'a, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adnan Dumrul, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Cengiz Ayan ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaymakam Bakır kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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