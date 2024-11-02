Kaymakam Bayraktar\'dan Veda Ziyareti

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Adıyaman Valiliğinde görevlendirilen Güce Kaymakamı Muhammet Ali Bayraktar, Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Bayraktar, ilçede görev yaptığı bir yıllık süre boyuncu her kurumla olduğu gibi, belediye ile de uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Halkla ve kurumlarla hep iç içe olduklarını belirten Bayraktar, "Güce'de görev yapmaktan son derece mutlu oldum. Bir yıl boyunca birlikte çalıştığımız Belediye Başkanımız Aytekin Boduroğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Boduroğlu ise Bayraktar'a Güce ilçesine yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Kaymakamımız ile görev yaptığı süre boyunca istişare içinde çalıştık. Sayın Bayraktar'a ilçemize yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim." diye konuştu.