Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ı ziyaret etti.
Beypazarı Kaymakamlığı görevine atanan Coşkun, ziyaretlerini sürdürüyor.
Coşkun, son olarak MHP İlçe Başkanı Orhan'ı ziyaret etti.
Ziyarette ilçenin turizm ve tarım konuları üzerine sohbet edildi.???????
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Coşkun'dan MHP İlçe Başkanı Orhan'a Ziyaret - Son Dakika
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