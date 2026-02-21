Kaymakam Güzel, 97 Yaşındaki Neriman Toylan'ı Ziyaret Etti

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Kaymakam Muhammet Güzel, Ramazan ayının ikinci gününde yalnız yaşayan 97 yaşındaki Neriman Toylan'ı evinde ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.

Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Neriman Toylan'ın evine konuk olan Kaymakam Muhammet Güzel, yaşlı kadının ellerini öperek Ramazan ayını tebrik etti. Akşam ezanının okunmasının ardından Toylan ile birlikte iftar yapan Güzel, iftar sonrası çay eşliğinde sohbet ederek hal ve hatır sordu. Ziyaret sırasında Neriman Toylan'a ait geçmiş yıllara ait fotoğraf albümü incelendi, eski hatıralar yad edildi. Büyüklerin toplum için önemli birer değer olduğunu ifade eden Kaymakam Güzel, yaşlıların hayır dualarının ve hayat tecrübelerinin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi. Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve gönüllere dokunma ayı olduğuna dikkat çekti.

Kaymakam Güzel'e ziyarette Hakim Taha Apak ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mecit Elüstü de eşlik etti.