Kaymakam Kandemir, Dokuma Kursunu Ziyaret Etti

Sinop'un Türkeli ilçesinde Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Yazıcı köyünde açılan dokuma kursunu ziyaret etti.
Köyde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eski köy camisi lojmanında kurulan atölyede kadınlar kilim dokuyarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Kandemir, ziyarette usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kursiyerlerin hazırladığı dokuma ürünlerini inceleyen Kandemir, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasının ve kadınların üretime katılmasının önemine dikkat çekti.
Kandemir, kursiyerlerin istek ve taleplerini dinledi, çalışmalarında kolaylık dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
