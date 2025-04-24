Kaymakam Koç, Bulancak Stadı\'nda İncelemelerde Bulundu

Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, ilçe stadında incelemelerde bulundu.
Bölgesel Amatör Lig'den şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen 1926 Bulancakspor'un maçlarını oynadığı statta incelemelerde bulunan Koç, yetkililerle statta yapılması planlanan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, 1926 Bulancakspor Kulübü Başkanı Aydın Karataş ve ilçe protokolüyle de bir araya geldi.
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