Kaymakam Köken Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, çıkan yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken, Aşçıoğlu ve Fevzi Çakmak mahallelerinde meydana gelen yangınlarda evleri zarar gören ailelerle bir araya geldi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Köken, devletin ve kurumların her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Yangın mağduru aile üyeleriyle sohbet eden Köken, ihtiyaç ve talepleri dinleyip ilgili birimlere destek çalışmalarının başlatılması için talimatını verdi.

Köken, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 10'ar bin lira nakdi yardım yapıldığını kaydetti.