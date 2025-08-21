Kaymakam Minuz Orta\'dan Ayrıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde 19 Eylül 2023'te göreve başlayan Kaymakam Erkan Minuz, Ağrı'nın Hamur İlçesine atanması nedeniyle ilçedeki görevinden ayrıldı.
Kaymakam Minuz için düzenlenen veda programına kurum müdürleri ve Orta Belediye Başkan Vekili Yaşar Börekçi katıldı.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen uğurlamada duygusal anlar yaşandı.
Kaymakam Minuz'un yerine geçici olarak Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş'ın vekalet edeceği öğrenildi.
