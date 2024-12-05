Kaymakam Övünç Koşansu, Engellilerle Buluştu

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.
Kaymakam Koşansu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Hanımeli Kafeteryası'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.
Özel gereksinimli bireylerle buluşan Koşansu, engelli bireylerin toplumdaki yerini güçlendirmek istediklerini söyledi.
Programa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz katıldı.
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