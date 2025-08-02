Kaymakam Sungur Deprem Konutlarını İnceledi

Malatya'nın Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, kırsal mahallelerde yapımı devam eden deprem konutlarında inceleme yaptı.

Sungur, Küçüklü, Elmalı ve Topraktepe mahallelerinde yapımı devam eden kırsal konutlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Sungur, vatandaşların daha modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Konteyner kentte yaşayanları da ziyaret eden Sungur, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.