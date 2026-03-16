Kaymakamlıkta Silahlı Kriz

16.03.2026 17:23
Kepez Kaymakamı Dervişoğlu, rehberlik personelinin silahıyla 4.5 saat sonra polise teslim olduğunu açıkladı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, kaymakamlık binasında tabancayla ateş açıp, kendisini odaya kilitleyen M.Y.'nin 4,5 saatin sonunda polise teslim olması sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Kaymakam Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli, ancak hakkında yürütülen adli- idari soruşturmalar dolayısıyla rehberlik ve araştırma merkezimizde görevlendirilen yardımcı hizmetli personelimiz M.Y., bugün saat 11.10 sularında rastgele kurusıkı tabancayla 7-8 adet atış yapıyor. Kendisini bir odaya hapsediyor. İntihar edeceği söylemlerinde bulunuyor. Biz Kepez Kaymakamlığı olarak o ondan itibaren tüm bölümlerimizi tahliye ettik, dışarıya aldık. Saat 11.00'den bu saate kadar emniyetteki uzman müzakereci arkadaşlar kendisi ile devamlı görüşme halinde oldu. En son saat 15.20'de silahını bırakarak teslim oldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Herhangi bir personelimize zarar gelmeden kendisi de dahil olmak üzere süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalıştık. Bu konuda çaba harcayan emniyet mensuplarımız, milli eğitimdeki değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili soruşturmanın takipçisi olacağız."

Haber: Adem AKALAN- Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
İran, savaştan önce ABD’ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi
Arda Güler’in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı
Görülmemiş tepki Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Şırnak’ta sel ve heyelan Ev ve ahırlar zarar gördü Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

17:11
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi
İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
17:05
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:50
Arda Güler’in yeni piyasa değeri bomba
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
