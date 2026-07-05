Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "20. Bıçkıyanı Köyü Cuma Cami Mevlidi" gerçekleştirildi.
Köy muhtarlığı tarafından tarihi Cuma Camisi yanındaki alanda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi.
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mevlit, kılınan öğle namazından sonra yapılan ikramla sona erdi.
Programa, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Efdal Altundal ve vatandaşlar iştirak etti.
Son Dakika › Güncel › Kaynaşlı'da Mevlit Programı Yapıldı - Son Dakika
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