Kayseri Barosu\'nda Yeni Başkan Özsoy

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'HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ'

Kayseri Barosu Seçimli Olağan Genel Kurulunda 2 bin 199 oyun 892'sini alarak başkan seçilen Murat Tolga Özsoy, DHA'ya konuştu. Kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür eden Murat Tolga Özsoy, "Kayseri Baromuzun başkanlığına arkadaşlarımız bizi layık gördü. Yola ekip arkadaşlarımız ile 6 ay önce çıkmıştık. Bizim için güzel bir yoldu. 'Herşey Kayseri Barosu için, rengimiz Kayseri Barosu' dedik. Arkadaşlarımız, rengimizi takdir etti. Oy vererek onure etmiş oldular. Kayseri Barosunun başkanlığı onurlu bir görevdir. Kayseri Barosu İç Anadolu'nun incisidir. Türkiye Barolar Birliği'nin kıymetlisidir. Tüm meslektaşlarıma bana oy verdikleri için teşekkür ediyorum. Diğer aday arkadaşlarıma da seçimde gösterdikleri nezaket ve samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri Barosu'nda önümüzdeki dönem güzel bir dönem başlayacağı kanaatindeyim. Ekip arkadaşlarımla Kayseri Barosunu, meslektaşlarımın her türlü beklentisini karşılamak üzere yönetmeye talip olduğumuzu ve kazandığımızı biliyorsunuz. Seçim döneminde destek veren vermeyen meslektaşlarımızın hepsini kucaklayacağız. Hepsini çok seviyoruz. Seçimler Kayserimize ve Kayseri Baromuza hayırlı olsun" dedi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,