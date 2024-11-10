Kayseri Bilim Merkezi'nde Ara Tatil Etkinlikleri

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, öğrencilere ara tatilde atölye etkinlikleri düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ara tatile giren öğrencilere yönelik bilim merkezinde etkinlikler düzenlenecek.

Merkezde 13 Kasım'da 7-9 yaş grubundaki çocuklar için "Mikro Dünya", "Elektronik Puzzle", "Oyun Hamuru Elektrik Devresi", "Origami", "Güneş Gözlemi" ve "Uzay Kapsülü" gibi interaktif atölyeler yer alacak.

14 Kasım'da ise 10-13 yaş aralığındaki çocuklar için "DNA Modeli", "Elektroskop", "Lego Wedo", "Ahşap Tasarım", "Güneş Gözlemi" ve "Oryantiring" gibi bilimsel ve eğitici etkinlikler gerçekleştirilecek.